Израиль и Молдавия присоединились к предоставлению Украине помощи в преодолении последствий наводнения в западных областях страны, сообщила в субботу пресс-служба офиса украинского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область поставил задачу кабмину привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что Соединенные Штаты Америки немедленно выделяют пострадавшим регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдавия отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями», — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что международные партнеры должны помочь Украине в восстановлении пострадавших от наводнения регионов. «Мы выделили из резервного фонда первые 750 миллионов гривен (около 28 миллионов долларов) для восстановления регионов и (выплаты — ред.) компенсаций людям. Пока невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько надо. Но у наших международных друзей есть механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период», — цитирует президента пресс-служба.

В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.