В Омске родители были удивлены, когда из новогоднего подарка для детей они достали конфеты, на которых изображен президент России Владимир Путин. На сайте производителя, указанного на упаковке лакомства, действительно, в ассортименте есть такие конфеты. На обертке угадываются черты главы государства.

Трюфели с президентом, например, обозначены как — «с теплом в душе и с перцем в сердце!» В состав входит «царская водка», острый чили, имбирь и мадагаскарская ваниль.

Действующий президент России не единственный правитель в ассортименте. Например, есть еще конфеты с изображением Владимира Ленина. Конфеты «Ильич» обозначены как «революционный вкус». В состав, как и у «Владимира Путина» входит «царская водка» и мадагаскарская ваниль.

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