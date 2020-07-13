Усиленные карантинные меры вводятся на большей части территории испанского автономного сообщества Арагон из-за вспышек коронавируса COVID-19 в некоторых районах.

На территории, где ужесточаются санитарные меры, живет 70% населения автономного сообщества (870 тысяч человек), она охватывает в том числе столицу региона Сарагосу.

По словам генерального директора по здравоохранению Арагона Франсиско Хавьера Фало, увеличение за последнее время числа заболевших «довольно значительно, чтобы принять новые меры». За последнюю неделю в регионе было зафиксировано 228 случаев заражения, в первую очередь в столице.

Ранее власти Арагона заявили, что вводят обязательный масочный режим не только в транспорте и общественных местах, но и на улицах, даже в случаях, если есть возможность соблюдать социальную дистанцию в два метра.

В понедельник было принято решение о повышении мер безопасности в общественных местах: будет снижено разрешенное число посетителей – в торговых точках, террасах баров и ресторанов — 75% от вместимости, внутри помещений – 50%, при этом собираться группами более десяти человек запрещено.

Пока власти не вводят ограничение на передвижение, а также расписание выхода на улицу.

С марта в Арагоне были зафиксировано 6,6 тысячи случаев заражения COVID-19.

Из-за увеличивающегося числа заражений и локальных вспышек ряд испанских автономных сообществ ввели обязательный масочный режим. Каталония ввела жесткий карантин в комарке Сегрия, где живут 160 тысяч человек.

Испания – одна из самых пострадавших в Европе стран от пандемии: в этой стране было выявлено 256 тысяч случаев заражения (за последние сутки 164), хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек (за последние семь дней – семь пациентов).