Более 100 случаев заболевания новым типом коронавируса выявлено в тюрьме в одном из крупнейших городов Парагвая Сьюдад-дель-Эсте, но заразившихся может быть больше, сообщила министр юстиции страны Сесилия Перес.

Речь идет о 69 сотрудниках тюрьмы и 39 заключенных. «Мы составим реестр всех заключенных, нам предстоит сделать 1178 тестов, сегодня будут взяты образцы в женском блоке. Наша обеспокоенность заключается в том, что сотрудники этой тюрьмы общаются с сотрудниками из мужского блока», — пояснила министр в интервью Национальному радио Парагвая.

Для прохождения карантина оборудованы специальные контейнеры, где может разместиться четыре заключенных.

Перес сообщила, что было принято решение закрыть тюрьму в Сьюдад-дель-Эсте для входа и выхода, а также для любого рода посылок. Служащие пенитенциарного заведения не вернутся домой, пока их тесты на коронавирус не будут отрицательными.

В свою очередь министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени сообщил в Twitter, что вспышку в тюрьме на данный момент удалось сдержать, туда будут направлены специалисты для проведения массового тестирования на COVID-19.

В Парагвае зарегистрировано 1528 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 944 пациента, скончались 13 человек.