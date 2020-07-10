Как сообщает пресс-служба национальной полиции Одесской области, по факту убийства 68-летнего гражданина Турции, который снимал квартиру в Белгороде-Днестровском, возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Сотрудники полиции задержали 17-летнего парня и его девушку, которые признались в совершенном преступлении. На допросе они пояснили, что ночью проникли в квартиру иностранца и убили его. После преступления молодые люди расчленили тело, разложив его по 14 пакетам. Останки они закопали на берегу Днестровского лимана.

По словам подростков, убийство они совершили в качестве мести за интимные отношения, которые были у иностранца с девушкой.