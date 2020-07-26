Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу близ подконтрольного Киеву населенного пункта Орехово в Донбассе, заявили в воскресенье Mpravda.com в пресс-службе СММ ОБСЕ.

«Около Орехово Луганской области, по оценке, в направлении беспилотного летательного мини-аппарата СММ стреляли из стрелкового оружия», — процитировал Mpravda.com отчет СММ ОБСЕ по состоянию на 25 июля представитель пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что команда СММ приземлила беспилотник и покинула этот район. Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР уточнил Mpravda.com, что, по данным оборонного ведомства республики, огонь по беспилотнику миссии открыли военнослужащие 93-й бригады ВС Украины.