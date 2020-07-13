Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ указывает на ксенофобную и гомофобную риторику президента Польши Анджея Дуды во время избирательной кампании.

По данным Госизбиркома Польши, в воскресенье президентом Польши переизбран действующий глава государства Анджей Дуда, опередив кандидата от оппозиции Рафала Тшасковского.

«Беспокоит риторика, полная нетолерантности, гомофобии, ксенофобии, антисемитизма, особенно со стороны действующего президента и общественного телевидения», — сказал глава миссии БДИПЧ Томас Босеруп журналистам в понедельник.

Он отметит, что «как и в первом туре выборов, общественное телевидение отличалось поддержкой одной стороны».

Кроме того, БДИПЧ отмечает участие руководства Польши в предвыборной кампании Дуды. «Государственные чиновники высокого ранга, в том числе премьер-министр, участвовали в избирательной кампании, что дало Дуде дополнительный перевес», — сказал глава миссии.