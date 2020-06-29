Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной кампании.

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. После обработки почти 100% бюллетеней с большим отрывом от конкурентов во второй тур выходят Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

По мнению наблюдателей БДИПЧ, избирательная кампания «характеризовалась нетерпимой риторикой», а общественное телевидение «не выполнило свою обязанность обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение».

«В преддверии выборов общественный вещатель стал инструментом кампании для действующего президента, в то время как некоторые репортажи имели явные ксенофобские и антисемитские оттенки», — говорится в промежуточном отчете миссии БДИПЧ.

«Понятно, что эмоции накаляются, но нетерпимость или предвзятость СМИ никогда не могут быть частью действительно динамичной демократии», — отметили наблюдатели.

БДИПЧ отмечает, что избирательная кампания «характеризовалась негативной риторикой ведущих кандидатов, что еще более обострило и без того конфронтационную атмосферу». «Подстрекательский язык действующего президента и его кампании был порой ксенофобским и гомофобным», — говорится в отчете.

Также БДИПЧ отмечает, что законодательство, которое позволило провести выборы в ситуации пандемии коронавируса, «было принято на скорую руку и без адекватных публичных дебатов», что противоречит обязательствам, взятым всеми странами региона ОБСЕ. По мнению наблюдателей, внесенные в законодательство изменения «повлияли на регистрацию кандидатов, агитацию и финансирование избирательных кампаний, методы голосования и разрешение избирательных споров».