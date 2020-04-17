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В общежитии НИУ МЭИ на Энергетической улице в Москве у 43 человек подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, впервые коронавирус у жильцов общежития выявили в начале марта, с тех пор инфекция распространялась по зданию. К 17 апреля коронавирус подтвердился у 43 студентов, аспирантов и работников общежития.

Заразившиеся находятся на строгом карантине в здании. Они переносят вирус в легкой форме. Одна из заболевших аспиранток беременна, поэтому ее решили госпитализировать.

Как писал «Рамблер», ранее в Минобороны сообщили о заражении коронавирусом более 30 человек в Нахимовском морском училище. В министерстве заверили, что воспитанники и преподаватели училища не участвовали в тренировках расчетов парада Победы.

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