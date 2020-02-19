Мосгортранс начал проводить мониторинг обстановки в общественном транспорте в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом в предприятии сообщили «Известиям» 19 февраля.

«Данные отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются профилактические меры. Общественный транспорт — место большого скопления людей, и нам необходимо обеспечить их максимальную безопасность», — говорится в сообщении.

Мониторинг осуществляется в соответствии с распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора, а также на фоне принятого правительством распоряжения об ограничении на въезд в РФ для граждан Китая.

С 19 февраля Россия прекратила прием, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях. 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.

Данные ограничения не касаются пассажиров из Китая, путешествующих транзитом. Кроме того, Москва продолжит выдачу служебных и деловых виз гражданам КНР.

Ранее в феврале Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное, а также забрала своих граждан из провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Всех эвакуированных поместили в медицинский центр под Тюменью на двухнедельный карантин, который завершился 19 февраля.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2004 человек, подтвержденных случаев заражения — более 74 тыс.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.