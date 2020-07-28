Вспышку коронавируса зафиксировали в областной больнице имени Николая Пирогова в Виннице на Украине, там заболели 25 человек, сообщил во вторник председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.

«О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19.00 (совпадает с мск) 27 июля на 294 образца COVID-19 уже подтверждено 25 случаев», — цитирует Борзова агентство УНИАН.

По его словам, 11 заболевших — медицинские работники, 14 — пациенты.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.