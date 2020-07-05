Власти ОАЭ приняли решение создать новую должность госминистра цифровой экономики и искусственного интеллекта и провести другие структурные реформы в правительстве, чтобы повысить эффективность его работы, сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум в воскресенье.

«Создана должность государственного министра цифровой экономики, искусственного интеллекта и приложений по удаленной работе, ее займет Умар аль-Уляма», — сообщил премьер-министр в Twitter, отметив, что «рабочая среда в медицине, образовании и торговле существенно изменится» и ОАЭ «стремятся быть в авангарде этих изменений».

Согласно принятым решениям, в стране будет проведено «слияние 50% федеральных структур», а также «создание новых должностей госминистров и исполнительных директоров в специализированных секторах», которые нужны стране для «стремительного рывка в будущее».

Как сообщил премьер, созданное в 2016 году министерство счастья и контроля за качеством жизни будет интегрировано в министерство социального развития.

Национальный совет по вопросам информации и Федеральная организация молодежи объединяются с министерством культуры в рамках министерства по делам культуры и молодежи, руководить которым будут сразу два министра — госминистр по делам молодежи и министр по делам культуры и молодежи.

Назначаются также три министра экономического ведомства страны — Абдалла бен Таук аль-Марри в качестве министра экономики, Ахмед Бельхуль в качестве министра по делам предпринимателей, малых и средних проектов и Тани аз-Зейди в качестве госминистра по внешней торговле.

Министерство энергетики будет объединено с министерством инфраструктуры, его возглавит Сухейль аль-Мазруи.

Создается также министерство промышленности и передовых технологий во главе с Султаном аль-Джабером.

Кроме этого, принято решение «упразднить 50% центров госуслуг и перевести их на цифровые платформы в течение двух лет».

«Цель структурных изменений — правительство, которое будет быстрее принимать решения, лучше соответствовать переменам, использовать существующие возможности и реагировать на новый этап нашей истории, гибкое и быстрое правительство», — отметил премьер.