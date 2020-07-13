В Нью-Йорке, который был центром эпидемии коронавируса в США, впервые за последние месяцы никто за сутки не умер от этой болезни, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы. Всего в городе Нью-Йорк от коронавируса, по данным на сегодняшний день, скончались 18 708 человек. Еще 4 615 человек, вероятно, умерли от этой болезни.

«Тот факт, что впервые за месяцы у нас за 24 часа никто в городе не умер от коронавируса, поражает. Это вновь говорит о том, как город борется, как люди не сдаются», — сказал де Блазио. По его словам, это вселяет надежду, но «рано делать круг почета», потому что многое еще предстоит. «Эта болезнь еще далеко не побеждена», — указал де Блазио.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции заявил, что число госпитализированных сейчас самое низкое с 18 марта – в больницах находятся 792 человека, за сутки 12 июля от коронавируса в штате скончались 10 человек.

Он отметил, что проблема штата сегодня в том, что инфекция попадает в него из других штатов. Куомо напомнил о случае, когда в штат Нью-Йорк приехали инфицированные из Джорджии и заразили местных жителей. Всего в штате скончались 24 989 человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 304 942 случая заражения коронавирусом, скончались более 135 тысяч человек, выздоровели свыше миллиона заразившихся.