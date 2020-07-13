Медицинские службы Нью-Йорка в субботу впервые за четыре месяца не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

В пятницу в Нью-Йорке было зафиксировано два предполагаемых, но не подтвержденных случая смерти зараженных коронавирусной инфекции.

Первый больной коронавирусом скончался в Нью-Йорке 11 марта. Начиная с 13 марта, в мегаполисе не было ни одного дня без летальных случаев, связанных с COVID-19.

Всего в Нью-Йорке зафиксировано 18669 подтвержденных случаев смерти от COVID-19 и 4613 смертей, требующих дополнительной проверки.