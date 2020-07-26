Видеозапись удара молнии рядом со Статуей Свободы становится вирусной в социальных сетях, сообщает Travel and Leisure.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO — Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020

Автор ролика Майкл Калабрезе разместил его в социальной сети со словами: «Лучшее видео, что я когда-либо снимал». С момента публикации он набрал более четырех миллионов просмотров.

Майкл находился на пароме. Когда он включил камеру, то даже не подозревал, что снимет что-то настолько эпическое.

Пользователи в комментариях отметили, что, учитывая события 2020 года, такой знак кажется особенно зловещим.