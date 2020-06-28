Алан Булкаты. Сотни активистов уже несколько дней не покидают Сити-Холл-парк напротив мэрии Нью-Йорка — протестующие требуют, чтобы власти города сократили бюджет полиции на следующий финансовый год минимум на 1 миллиард долларов и перенаправили средства на поддержку афроамериканской общины, передает корреспондент Mpravda.com.

Ежегодный бюджет полиции Нью-Йорка составляет около 6 миллиардов долларов. В 2019 финансовом году эта сумма составила около 6% от общих расходов города в 95 миллиардов долларов. Следующий финансовый год начинается 1 июля. К этому моменту должен быть сформирован в том числе бюджет полицейского управления.

Сторонники митинга под общим названием Occupy City Hall находятся у мэрии со вторника – тогда здесь собрались всего несколько десятков. Сегодня здесь около тысячи. И они планируют пробыть здесь по меньшей мере до 30 июня.

«Мы собрались здесь под стенами мэрии, чтобы требовать, чтобы на следующий финансовый год власти сократили шестимиллиардный бюджет полиции по меньше мере на 1 миллиард долларов и вложили эти деньги в чернокожие сообщества, инвестировали в программы, которые бы улучшили ситуацию с безопасностью в этих сообществах, с образованием, приемлемым жильем», — сказал Mpravda.com один из организаторов акции, житель Бруклина Чарльз Хан.

По его словам, участники акции считают необходимым сократить финансирование полиции, так как она не помогала безопасности в чернокожем сообществе. «Если вы посмотрите – в наиболее безопасных сообществах в США меньше всего полиции, это потому что там лучшие школы, лучшее здравоохранение, низкое число бездомных, хорошо работают социальные службы», — указал он.

Хан добавил, что собравшиеся также требуют убрать сотрудников полиции из школ. «В школах Нью-Йорка вам часто надо проходить через рамки металлоискателя. Там бывает полицейский, который должен обеспечивать безопасность, но часто они относятся к учащимся как к заключенным. Мы хотим, чтобы школы были местом для учебы, а не местом, где детей готовят к тюрьме», — заявил он.

По его словам, участники протеста сильно мотивированы. «Если мэр и мэрия проигнорируют требования, я бы ждал намного больше протестов, намного больше действий. Эта страна была построена на расизме и его устоях. И чтобы покончить с этими устоями, потребуется провести большую работу. И мы к ней готовы», — заявил Хан.

Митинг проходит в мирной манере. Собравшиеся огородили территорию, на которой расположились, цепью из велосипедов. За пределами кольца на асфальте выведено цветными мелками «Зона без полицейских». Последних здесь и правда не видно, их микроавтобусы стоят поодаль, а сами они, похоже, в происходящее не вмешиваются. Тем не менее, по словам, участников акции, в толпе ходят полицейские в штатском.

По атмосфере это собрание заметно отличается от первоначальных митингов, спровоцированных убийством Джорджа Флойда. Тогда в толпе чувствовалось напряжение, и нередко можно было видеть провокаторов, которые пришли не за переменами, а просто в поисках наживы. Здесь же большая часть людей студенты, представители творческих кругов. В толпе много художников, которые, сидя на асфальте, и ночью не перестают рисовать плакаты и цветные портреты Джорджа Флойда.

Люди расстелили простыни, ковры, куски целлофана на земле. Кто-то поет под звуки аудио-системы, кто-то проводит мини-митинг, собрав вокруг себя группу из студентов. Нередко в нос бьет запах конопли, которую тут многие курят.

Инженер Элиссон проводит здесь ночи, а по утрам идет на работу. «Тут много разных групп. Есть группы художников. Есть группы афроамериканцев. Есть даже группы типа любителей книг. Кто-то проводил обсуждение, посвященное Анджеле Дэвис. Кто-то обсуждал тактику толпы в условиях противостояния полиции», — рассказала она.

Элиссон не боится коронавируса. По ее мнению, гораздо больше вероятности заразиться на работе.