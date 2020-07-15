По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке, сообщает местная полиция.

«Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения», — говорится в заявлении городской полиции в Twitter.

Three officers violently attacked by protesters crossing the Brooklyn Bridge. The officers sustained serious injuries. This is not peaceful protest, this will not be tolerated. pic.twitter.com/cYuDX8G7ku — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 15, 2020

Телеканал ABC 7 сообщает, что среди пострадавших — глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

По данным телеканала, по меньшей мере 15 человек были задержаны после инцидента.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.