Посетителям пляжей в Нью-Йорке с первого июля разрешат плавать, сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Ранее о скором открытии пляжей сообщило издание Wall Street Journal.

"Слухи правдивы: пляжи Нью-Йорка откроются для купающихся с 1 июля. Давайте соблюдать осторожность: (сохраняем — ред.) социальное дистанцирование и прикрываем лицо, даже на пляже", — написал мэр в Twitter.

Плавание ранее было запрещено, чтобы остановить распространение коронавируса. Людям разрешалось загорать и отдыхать на пляжах. Мэр ранее заявил, что власти опасаются, что снятие всех ограничений привлечет толпы желающих поплавать.

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