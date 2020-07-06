Маникюрные салоны, спа-центры и мастерские по нанесению татуировок открылись в понедельник в Нью-Йорке на фоне улучшающейся ситуации с коронавирусом, сообщают власти.

Нью-Йорк до недавнего времени был эпицентром эпидемии коронавируса в США. В штате Нью-Йорк от болезни всего скончались 24 913 человек. В худшие дни пандемии здесь в день умирали более 700 человек, более 3 тысяч попадали в больницы.

Как отмечается на сайте губернатора штата Нью-Йорке, город вступил в третью фазу открытия предприятий. В руководстве к открытию отмечается, что речь идет о предприятиях и услугах, не касающихся ухода за волосами — это относится и к местам нанесения татуировок и пирсинга, салонам массажа, спа-салонам, косметологии, уходу за ногтями.

В помещениях могут находиться до 50% от общего числа служащих. Все сотрудники должны быть в масках.

При этом залы ресторанов останутся закрытыми для посетителей. Им разрешено лишь садиться за столики под открытым небом.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано уже почти 2,9 миллиона случаев коронавируса, более 130 тысяч человек скончались.