С понедельника в Нью-Йорке откроются ботанические сады, зоопарки, возобновятся спортивные состязания без зрителей, кинопроизводство, при этом закрытыми останутся торговые центры, музеи, кинотеатры.

Согласно решению властей, город вступит в 4-ю фазу открытия на фоне улучшающейся эпидемиологической обстановки.

«Нью-Йорк провел вчера 78 239 теста (на коронавирус – ред.). У 776 он подтвердился – это ниже 1%. Это очень хорошие новости», — сказал в ходе теле-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, в четверг от коронавируса в штате скончались 10 человек, в больницах находятся 765 человек. «Этот показатель снизился на 48 человек. Это низший уровень с 8 марта», — указал губернатор.

«Город Нью-Йорк вступит в четвертую фазу в понедельник. Знаковый момент для нас. Теперь каждый регион штата будет на 4-м этапе. Больше фаз нет, так что мы все на последнем этапе открытия», — заявил Куомо.

Он напомнил, что четвертый этап разрешает открыть школы в соответствии с инструкциями штата, позволяет не связанные с риском активности на улице при посещаемости, достигающей 33% по сравнению с обычными временами. «Сюда относятся ботанические сады и зоопарки, например», — указал Куомо. Они могут впускать 33% от максимального числа возможных посетителей.

По словам губернатора, возобновятся спортивные игры, правда, при отсутствии болельщиков, будет разрешена работа медиа-индустрии на улице, в частности производство кино и телевизионных шоу.

При этом закрытыми остаются залы ресторанов, торговые центры, музеи, спортзалы, кинотеатры.