Алан Булкаты. Напротив небоскреба Trump Tower на проезжую часть Пятой авеню нанесли большую желтую надпись Black lives matter («Жизни чернокожих имеют значение»), передает корреспондент Mpravda.com.

На этом участке Пятой авеню перекрыто автомобильное движение. Желающие подходят и фотографируются на фоне надписи.

Мэр города Билл де Блазио и его супруга также взяли по валику приняли участие в раскраске букв. В акции принял участие и проповедник Эл Шарптон — один из самых известных в США борцов за права чернокожих.

«Вот что важно запомнить — сегодня мы делаем заявление о том, что мы ценим в Нью-Йорке. Мы делаем заявление о том, что имеет значение. Когда я объявил, что мы будем делать это здесь, президент Трамп сказал, что мы опорочим роскошь Пятой авеню. Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню», — сказал де Блазио под аплодисменты собравшихся.

«Так что, когда мы произносим «Жизни чернокожих имеют значение», нет более американского заявления, нет более патриотического заявления, потому что нет Америки без чернокожей Америки», — заявил он.

Ранее на основных улицах в ряде районов и городов США аналогичную надпись уже нанесли.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.