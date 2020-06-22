Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решено демонтировать, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление президента учреждения и городские власти.

Бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году. Памятник состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.

Газета отмечает, что решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка, которым принадлежат на него права. Активисты выступали против этого памятника в течение многих лет. Он стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации, отмечает издание. Решение о демонтаже статуи было принято на фоне протестов против расизма. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на то, что они могли быть «крайне неоднозначны», уточняет газета.

«Набирающее силу движение за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда, последние недели глубоко трогало музейное сообщество. Мы наблюдали за тем, как страна и мир все чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма…Проще говоря, пришло время его (памятник Рузвельту – ред.) снять», — заявила газете президент музея Эллен Фаттер.

При этом она заверила, что музей не имеет ничего против самого Рузвельта. В честь бывшего американского президента, с которым тесно связана история музея, решено назвать Зал Биоразнообразия.

В своем заявлении мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что музей попросил убрать конную статую Рузвельта, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они «порабощены и расово неполноценны». Правнук Рузвельта, который является попечителем музея, выпустил заявление, в котором одобрил снятие памятника.

«Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости», — цитирует заявление Теодора Рузвельта IV газета.

Источники сообщили изданию, что судьба памятника после демонтажа пока неизвестна, также неизвестно, что будет стоять на его месте.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.