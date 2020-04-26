Все новости на карте

Будущий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширят ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

«Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — сообщили в Минюсте.

«Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру, громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля», — отметили в Минюсте.

Видео дня. Максима Леонидова задержали за нарушение самоизоляции