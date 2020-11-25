В России могут запретить продажу алкогольных напитков 1 и 2 января 2021 года.

Как стало известно, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил внести такие изменения из-за огромного количества алкогольных отравлений в новогодние праздники.

По его словам, бригады скорые помощи и больницы сейчас и так испытывают огромную нагрузку на фоне пандемии коронавируса, поэтому в новогодние праздники не стоить нагружать систему здравоохранения еще сильнее.

Уточняется, что организаторы проекта предлагают разрешить продажу спиртных напитков, но только в специально предназначенных местах за пределами населенных пунктов.