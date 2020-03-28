Два новых случая заражения коронавирусом, в том числе контактный, выявлены в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в субботу, 28 марта.

Одна из заболевших не была за границей, но 20 марта встречала мать, вернувшуюся из Великобритании, отвезла ее домой и сутки провела в одной квартире с ней, передает «РИА Новости».

21 марта мать госпитализировали с симптомами респираторного заболевания, 25 марта у нее подтвердился коронавирус. На следующий день недомогание почувствовала и дочь. Ее госпитализировали, 28 марта был получен положительный результат теста.

Еще одна выявленная пациентка вернулась из Таиланда 20 марта. Через три дня у нее начались симптомы ОРВИ, врач поликлиники отправил ее в больницу. Там она сдала анализ, написала отказ от госпитализации и уехала домой. 27 марта получен положительный результат, женщину госпитализировали. В штабе отметили, что она живет одна и ни с кем не общалась. Все пассажиры, летевшие тем же рейсом, взяты на контроль с момента прибытия.

Ранее 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что по всей России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются более 166 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

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