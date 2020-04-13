Около 77% трудоспособного населения Новосибирской области начали работать с понедельника в условиях противодействия коронавирусу. Об этом заявил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор региона Андрей Травников 13 апреля.

«В связи с управляемой ситуацией с распространением коронавируса и целью поддержки бизнеса с сегодняшнего дня разрешается работа целому ряду сфер деятельности, в основном это сферы услуг. На сегодняшний день, таким образом, из 1,020 млн жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, тех, кто в обычных условиях у нас работает, на работу вышли 770 тыс. человек», — приводит слова Травникова «РИА Новости».

По его словам, на данном этапе это «возможно и оправдано». Однако он отметил, что в целом в ближайшее время преждевременно расширять круг работающих организаций.

Травников добавил, что муниципальные образования региона в зависимости от степени риска распространения COVID-19 разделили на три группы. В самую уязвимую первую группу вошли Новосибирск, Новосибирская агломерация и крупные населенные пункты области.

Для второй и третьей групп с понедельника разрешили организовать очное обучение школьников. Губернатор выразил готовность принять предложения от руководителей муниципалитетов, которые входят в эти две группы, по разрешению деятельности предприятий дополнительно.

«Но однозначно могу сказать, что разрешить работу организациям, где скапливается большое количество людей, не вижу возможности — это в первую очередь ТРЦ, кинотеатры, другие культурные учреждения и объекты. По ним в апреле мы вряд ли примем решение о возобновлении деятельности», — заключил он.

По данным оперативного штаба на утро 13 апреля в инфекционную больницу Новосибирска госпитализировано 103 пациента, у 36 из них диагноз «коронавирус» лабораторно подтвержден». Общее число заболевших в регионе достигло 46, по выздоровлению выписали 10 пациентов.

Накануне общее число заболевших в регионе составляло 38 человек. Отмечалось, что в детской больнице № 3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19, но положительных результатов теста на коронавирус у них нет.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.