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Четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба на 22.00 (18.00 мск) 20 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов. Четыре человека скончались», — говорится в сообщении.

Власти поясняют, что четвертый умерший — мужчина 38 лет. Пневмония у него развилась на фоне серьезных патологий. В анамнезе — морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.

«Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 человек», — сообщил штаб.

Еще 10071 житель снят с наблюдения.

Рамблер

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 793 обращения по поводу ОРВИ и гриппа. Госпитализированы с этими диагнозами 46 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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