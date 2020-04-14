Компания-резидент технопарка новосибирского Академгородка приступила к производству экспресс-тестов на коронавирус. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает правительство Новосибирской области.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев отметил, что эти тесты позволяют проводить анализ за 40 минут, точность составляет более 94%. Он подчеркнул, что общее время получения результата сократилось в 3-4 раза. Планируется, что компания будет выпускать до полумиллиона тестов в неделю.

«Подобные успехи характеризуют высокий профессионализм команд, составляющих основу резидентов Академпарка, состоящих из выпускников ведущих новосибирских вузов, прошедших школу академических институтов и находящихся с ними в тесном контакте», — сказал Васильев.

Накануне, 13 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус.

Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что скоро начнется тестирование людей на наличие антител к коронавирусу. Одним из первых субъектов, где начнется такая проверка, станет Москва.

В то же время, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют порядка 3% граждан России.

Согласно последним данным в России провели более 1,3 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 141 тыс. человек. По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом.

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