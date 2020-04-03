В Новороссийске местную жительницу оштрафовали на 15 тыс. рублей за прогулку в сквере во время действия режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил мэр города Игорь Дяченко в своем Instagram.

«В Новороссийске выписан первый в крае штраф за нарушение карантина. Уроженка Новокубанска 1983 года рождения привлечена к ответственности за нарушение режима карантина на территории Новороссийска», ― написал он на своей странице в соцсети.

Дяченко пояснил, что женщина гуляла в сквере им. Чайковского, не по месту своего фактического проживания, при этом никаких разрешительных документов на перемещение по городу при ней не было. Октябрьский районный суд оштрафовал местную жительницу на 15 тыс. рублей.

Кроме того, по словам мэра Новороссийска, в городе выявлены четыре нарушителя режима самоизоляции. На каждого из них составлен протокол об административном правонарушении. Им грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Накануне президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства наделил дополнительными полномочиями регионы, чтобы они могли эффективно бороться с коронавирусом. До конца недели все субъекты представят конкретный набор мер, которые будут приняты на местах.

1 апреля президент России подписал закон о лишении свободы на срок до семи лет за нарушение карантина. Ужесточение наказания связано с осложнением эпидемиологической ситуации в стране.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов. В Москве

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