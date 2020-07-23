Медики Новой Зеландии уже почти три месяца не выявляют случаев передачи заражения коронавирусом от человека к человеку в местном сообществе, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ведомство отмечает, что в четверг вновь не было зафиксировано новых случаев COVID-19.

«Уже 83 дня прошло с тех пор, как заражение COVID-19 произошло от неизвестного источника. Сегодня выздоровели пять человек, что говорит о том, что общее число болеющих в настоящее время Новой Зеландии составляет 22 человека», — говорится в заявлении минздрава.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев в Новой Зеландии достигло 1 205.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.