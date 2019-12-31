Единство россиян — это основа достижения любых, самых высоких целей. С такими словами президент страны Владимир Путин обратился к гражданам в своем новогоднем поздравлении.

«Эти ценности передали нам наши предки — героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами», — заявил глава государства.

Он также отметил, что личные планы и мечты — неотделимы от России.

«Мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что каждый ребенок должен знать о том, что любим, и пожелал здоровья всем родителям. Он добавил, что в новогодний праздник людей объединяют теплота человеческих отношений и дружеского общения.

«Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания», — заявил президент.

Ранее 31 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о главных достижениях и неудачах страны в 2019 году по мнению главы государства.