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Зараженная коронавирусом 80-летняя жительница Новгородской области скончалась в пятницу, 17 апреля, это вторая смерть в регионе, связанная с COVID-19, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.

«Еще одна ситуация произошла в Демянском районе. К пожилой жительнице района (80 лет) с симптомами ОРВИ приехали родственники из Москвы. Бабушка заболела и, нарушив все правила и рекомендации, сама поехала в больницу. В итоге оказалась в инфекционной больнице с подтвержденным коронавирусом. И только что пришла информация о том, что, к сожалению, эта женщина умерла», — передает оперштаб словам главы региона Андрея Никитина.

Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 74 подтвержденных случая заражения, четыре человека уже выздоровели, двое умерли. На самоизоляции находятся 827 человек, 1464 сняты с наблюдения.

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