В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».

Как пишет РЕН ТВ, в районную больницу Боровичей пациент попал год назад со сложным переломом руки.

Тогда в выписке в качестве сопутствующего диагноза врачи указали «беременность». Странность обнаружили уже в Великом Новгороде, куда мужчина поехал снимать поставленные металлические штифты.

По данным телеканала, в официальном документе врачи рекомендовали удаление вживленной конструкции только после «родоразрешения».

Руководство больницы начало проверку, пишет ТАСС.

11 декабря сообщалось, что во Владимире опоздавшего на работу врача будут судить за смерть мальчика.