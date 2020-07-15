Полиция в норвежском Сапсборге задержала 31-летнего мужчину по подозрению в нападении на трех женщин в центре города, одна из которых скончалась, еще одна находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила норвежская полиция.

«Задержан 31-летний мужчина, который подозревается в убийстве и покушении на убийство, совершенных в отношении трех женщин», — говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, нападение произошло в ночь на среду в трех различных местах Сарпсборга – города на юго-востоке Норвегии с разницей примерно в 10 минут. Одна из женщин сидела в момент нападения в автомобиле и ждала родственника.

«В результате ночного нападения скончалась женщина в возрасте около 50-ти лет, вторая получила тяжелое ранение и третья также пострадала, однако ее повреждения не так серьезны», — приводит издание VG слова представителя полиции Агнес Беаты Хемио.

В своем сообщении полиция также отметила, что подозреваемый в нападениях был раньше судим, однако позже ведомство опровергло эту информацию. Сообщается, что правоохранителям уже удалось установить, что нападавший был так или иначе связан с двумя из своих жертв – пострадавшими женщинами, оставшимися в живых.

Также сообщается, что подозреваемый – гражданин Норвегии иностранного происхождения. В полиции пока не могут раскрыть мотивы преступления.