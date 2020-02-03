В Норильске в понедельник, 3 февраля, закрыли аэропорт из-за сильной метели. Все рейсы отложены до завтра. Дорога до воздушной гавани перекрыта для всех видов транспорта, сообщает телеканал «Звезда».

Два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга направили в Красноярск, хотя обычно запасным аэропортом для норильских рейсов является Новый Уренгой.

Штормовое предупреждение объявлено на севере Красноярского края. Видимость составляет не больше километра. Сильнейший ветер сдувает машины с трассы.

Занятия в школах также отменены из-за непогоды. В городе ударили 30-градусные морозы.

31 января в Норильске во время метели пассажирский автобус попал затор из-за ДТП на трассе. В результате пассажиров замело снегом прямо в салоне, пишет «Газета.ру».