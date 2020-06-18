За последние сутки на месте разлива топлива под Норильском спасателям удалось собрать более 600 кубометров смеси нефтепродуктов и загрязненной воды. Всего за время работ собрано почти 32 тыс. кубометров. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 679 кубометров (всего 31 997 кубометров), в том числе с акватории реки Амбарная 73 кубометра (всего 25 146 кубометров)», — цитирует заявление ТАСС.

С места складирования на ТЭЦ-3 за минувшие сутки вывезено более 7,1 тыс. т загрязненного грунта. Помимо того, до 65 тыс. кв. м увеличилась обработанная сорбентом территория.

16 июня, по информации МЧС, завершилась активная фаза сбора нефтепродуктов. Работы на месте ЧП продолжаются. В тот же день первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко сообщил, что с места происшествия вывезено около 70% загрязненного грунта.

29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, из-за чего произошел разлив порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

Возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство. Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин. 16 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.

Ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.