В Норильске полиция ищет участников массовой драки, которая произошла на одной из улиц города вечером 20 июня. Очевидцы сообщили, что несколько десятком молодых мужчин дерутся на парковке. По словам свидетелей, участниками конфликта были выходцы из Дагестана и Азербайджана.

По данным полиции, конфликт не имел национальной подоплеки и произошел на бытовой почве. Сообщается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При этом местное издание Newslab сообщает, что поводом для драки стала любовь: молодой человек хотел вступить в отношения с понравившейся девушкой, но это не понравилось ее брату. Между парнями произошла ссора, вскоре присоединились друзья.

Данные о пострадавших в экстренные службы не поступали.