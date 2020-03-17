Жительница Нижнего Новгорода, у которой ранее был обнаружен коронавирус, выписана из больницы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 17 марта.

Все взятые у нее анализы были отрицательными. Как отметил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, местные врачи провели все необходимые процедуры.

«У человека уже давно было хорошее самочувствие и не возникало никаких признаков болезни. Просто медикам требовалось время на то, чтобы исключить любую возможность передачи вируса», — отметил он.

Отмечается, что инфекция не выявлена ни у кого, с кем пациентка контактировала после возвращения в Россию.

6 марта нижегородское правительство сообщило, что у девушки 1993 года рождения, которая вернулась из поездки в Милан, выявлен коронавирус. Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились более 186,7 тыс. человек, умерли более 7,4 тыс.