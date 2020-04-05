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Две женщины с положительным тестом на коронавирус скончались в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пациенткам было по 80 и 83 года. Женщины входили в группу риска и имели тяжелые сопутствующие заболевания, в частности, почечную недостаточность, сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

«У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области зарегистрировали 47 случаев заражения коронавирусом, четыре пациента уже вылечились.

Пандемия коронавируса

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, при этом почти 350 человек уже излечились и выписаны из больниц. Власти регулярно принимают различные меры, направленные на борьбу с распространением вируса и поддержку бизнеса. Кроме того, россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра от окружающих.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

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