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Третья пациентка с коронавирусом скончалась в Нижегородской области, ей был 81 год, она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства региона.

На территории Нижегородской области зафиксированы 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее 2 пациентки старше 80 лет с хроническими заболеваниями скончались.

«В регионе зафиксирован еще один летальный случай от COVID-19. Коронавирус диагностирован у нижегородки в возрасте 81 года. По информации штаба, коронавирус послужил обострению сердечно-сосудистых заболеваний пациентки», — говорится в сообщении.

Все, кто контактировал с больной, находятся под наблюдением специалистов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

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