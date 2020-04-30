Жителям Нижегородской области разрешили пробежки и занятия физкультурой на улице на расстоянии не более 300 м от дома. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 30 апреля.

При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день.

«Все мы понимаем: сидеть дома и никуда не выходить трудно. Поэтому в указ внесены изменения, касающиеся прогулок и пробежек. Нижегородцы могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 м от дома при условии, что на портале «Карта жителя» будет оформлена соответствующая заявка», — заявил губернатор области Глеб Никитин.

Кроме того, изменения регламентируют частоту посещений родственников, которые находятся на самоизоляции, выход в аптеку или магазин. Сделать это можно не чаще одного раза в день.

По словам Никитина, жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и самоизоляции смогут предотвратить распространение инфекции.

«Наша задача — как можно быстрее пройти период роста заболеваемости. Поэтому о безопасности сейчас должен думать каждый», — заключил Никитин.

По данным регионального оперштаба на 29 апреля, в Нижегородской области зафиксировано 1794 случая заболевания.

24 апреля сообщалось, что Нижний Новгород занял второе место среди городов России с самым высоким индексом самоизоляции. На первом месте оказалась Москва.

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