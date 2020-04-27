СПОРТ

В Никарагуа прошел боксерский турнир со зрителями в медицинских масках

06:18 27/04/2020

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Ринг, маски и социальная дистанция. В Никарагуа прошел боксерский турнир, за которым наблюдали сотни зрителей, передает «МИР 24».

Усиленный контроль проходили и боксеры, и зрители. На подходе к арене у всех измеряли температуру. Еще один обязательный атрибут – маски. Их обязали носить даже ринг-герлз. А спортсменам средства индивидуальной защиты разрешили снять только перед гонгом.

Отличительной особенностью соревнований стали и пустые кресла в зале. Зрителей рассадили таким образом, чтобы расстояние между ними было как минимум один метр.



