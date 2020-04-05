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Болезнь у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко протекает не в тяжелой форме, мы постоянно созваниваемся, сообщил в интервью РИА Новости директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Ранее сообщалось, что главный врач 40-й больницы в Москве Денис Проценко, где принимают больных коронавирусом, заразился COVID-19.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжелой форме. Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его», — сообщил Петриков.

Он подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом первое о ком необходимо думать — это о персонале.

«Поэтому персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается. Как бы ты ни защищался, риск этот есть», — подчеркнул Петриков.

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