Семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Нигерии, сообщила Нигерийская национальная нефтяная корпорация.

Сообщается, что взрыв произошел во вторник на месторождении, которое эксплуатирует Нигерийская компания нефтедобычи (NPDC).

«Инцидент, который произошел во вторник во время установки лестницы на платформе…, к сожалению, привел к семи жертвам», — приводятся в Facebook компании слова главного менеджера Кенни Обатеру.

Сообщается, что для выяснения причины взрыва было начато расследование.