Пять человек погибли, 16 выжили и были спасены в результате крушения лодки в штате Лагос на юге Нигерии, сообщает местное издание Nigerian Tribune со ссылкой на власти.

По данным управления водных путей штата Лагос (LASWA), небольшое пассажирское судно Lalek Marine вместимостью не более 20 человек в пятницу вечером направлялась в город Икороду, расположенный на северо-востоке штата. Лодка не смогла достигнуть пункта назначения, потерпев крушение недалеко от него.

«Более 20 пассажиров, предположительно, были на борту лодки, которую постигла злая участь… Спасательные работы начались в субботу утром… Пока спасены 16 пассажиров, один из них находится в критическом состоянии, подтверждена смерть пятерых», — приводит издание выдержку из заявления ведомства.

Власти штата выразили соболезнования семьям погибших.