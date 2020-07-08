О популяции этого подвида почти ничего не известно.

В горном районе на границе Камеруна и Нигерии фотоловушка зафиксировала семейство редкой речной гориллы с детенышами, пишет ABC.

Горные районы Камеруна и Нигерии – основное место обитания речных горилл. Они ведут скрытный образ жизни и боятся людей. Подвид находится на грани исчезновения, а о точном состоянии популяции почти ничего не известно. По данным фонда защиты природы, осталось всего 300 горилл.

Фото: WCS Nigeria

На грани исчезновения речные гориллы оказались из-за охоты, которую люди ранее вели на них. Сейчас опасность для них представляют ловушки и капканы, которые оставляют для отлова других зверей. Также на их жизнь влияет вырубка лесов.

Масштабную кампанию по сохранению речных горилл начали в 1990-х годах. С тех пор не было зафиксировано ни одной смерти у этих животных. В 2012 году на территории обитания горилл поставили 50 фотоловушек. В одну из них весной этого года попала взрослая особь с несколькими детенышами.

«Было приятно видеть свидетельство того, что гориллы успешно размножаются. Мы ничего не знаем об их воспроизводстве, поэтому видеть детенышей гориллы – положительный знак», – заявил приматолог Джон Оутс, который начинал кампанию по защите речных горилл.