Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций «Действие против голода» (Action contre la faim) и «Международный комитет спасения» (International Rescue Committee), следует из заявлений обеих организаций.

«С большим горем мы подтверждаем убийство Ишаку Якубу, сотрудника ACF с базы в Монгуно, и четырех других гуманитарных работников, которых 8 июня в северо-восточном штате Борно в заложники взяла негосударственная вооруженная группировка», — говорится в заявлении организации «Действие против голода».

Организация «самым решительным образом» осудила убийство и выразила сожаление в связи с тем, что призывы об освобождении «остались без ответа».

«Похищение гуманитарных сотрудников нарушает международное гуманитарное право и правила защиты работников, гуманитарных организаций и их партнеров», — подчеркнули в ACF.

Наряду с этим группа IRC подтвердила, что среди убитых был один из их сотрудников.

«Международный комитет спасения решительно осуждает бессмысленную казнь нашего коллеги Луки Филибаса и других гуманитарных работников, захваченных вместе с ним», — говорится в сообщении.

Телеканал France 24 отмечает, что боевики, связанные с группировкой «Западноафриканская провинция Исламского государства»* разместили видео, в котором показали казнь. В начале записи один из боевиков, сообщает канал, осудил деятельность гуморганизаций на северо-востоке Нигерии, после чего террористы застрелили пятерых мужчин, гуманитарных работников.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам»*, также известная как «Западноафриканская провинция исламского государства»*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов в регионе, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

*Запрещенная в России террористическая организация.