Десять работников неправительственной организации «Действие и программа воздействия на Сахель» (APIS), которых похитили на юго-западе Нигера 24 июня, были освобождены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиелла (Tidjani Ibrahim Katiella).

В конце июня сообщалось, что по меньшей мере десять гуманитарных работников неправительственной организации «Действие и программа воздействия на Сахель» (APIS) были похищены во время раздачи продуктов в деревне на юго-западе Нигера, недалеко от Буркина-Фасо. Кроме того, похитители забрали два внедорожника, принадлежащих организации.

«Они были освобождены вчера», — приводит агентство слова губернатора.

«Я ничего не могу сказать, мы их еще не видели», — заявила сотрудница НПО Кадидиату Харуна.

Условия освобождения заложников не были раскрыты.