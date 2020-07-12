Власти Роттердама (Нидерланды) объявили, что установят новый мост, напечатанный на 3D-принтере из переработанных материалов, сообщает Евро-Пульс.

Его длина будет 6,5 метра, он появится к концу 2020 года в парке Кралингсе Бос.

Сооружение заменит существующее деревянное, установленное в парке в 1975 году. По подсчетам конструкторов, новый мост может прослужить вдвое дольше – то есть до 2100 года.

Его оснастят специальными датчиками, которые будут собирать данные о состоянии объекта и передавать их на «цифрового двойника» постройки.

После конца срока службы моста все его материалы можно будет снова переработать и использовать.