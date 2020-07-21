Число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 52 тысячи, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения (RIVM).

За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 52 073 человек, за последнюю неделю было выявлено 987 новых случаев заражения. Это почти в два раза больше, чем за неделю до этого (534 случая).

«Новый коронавирус вновь распространяется в Нидерландах. Число инфицированных увеличивается», — говорится в заявлении института. Коэффициент репродукции коронавируса вырос и на этой неделе составляет 1,29.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 6136, за неделю скончались семь человек. В больницы за время эпидемии на лечение поступили около 11,9 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.